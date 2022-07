Paolo Lancia succede a Nando Volpicelli alla presidenza del Lions Club Rieti Host

RIETI - Nella cornice del Ristorante Il Casale di Villa Battistini si è svolto il rituale Passaggio della Campana del Lions Club Rieti Host - con l'assunzione della presidenza da parte dell'architetto Paolo Lancia, che succede al MdL Nando Volpicelli nella guida del sodalizio.



L'annualità così trascorsa è stata ricca di impegni, per il Presidente Volpicelli e per i Soci, e di straordinari successi, culminati con il Leone d'Oro conferito dal Governatore del Distretto Lazio - Umbria e Sardegna, Silverio Forteleoni, per la notevolissima attività di servizio prestata dal Club.



E' stato emozionante ripercorrere insieme, grazie al supporto di un dossier realizzato con i post effettuati nel sito My Lions e delle foto, tutti gli eventi e i services effettuati dal Club grazie ai Soci Lions ed al contributo dei Leo e dagli Amici del Club Rieti Host.



I risultati dell'annata suscitano grande soddisfazione ed orgoglio ed i numeri parlano chiaro: Persone servite: 9472; Service svolti 120; Ore di servizio volontario 9432; Fondi donati $ 12.374,00 e Fondi raccolti $ 2.000,00.



Volpicelli ha approfittato anche per condividere "fisicamente" il Leone d'oro, che resterà al presidente, consegnando una targa di cristallo con impressa l'immagine del Leone d'oro, a tutti i Soci del Club. Occasione per premiare anche i Presidenti dei Leo Lorenzo Bonanni (uscente) e Benedetta de Sanctis che ha preso il timone di questa nuova annata.



Era doveroso ringraziare la città di Rieti ed è stata l'occasione per farlo donando la targa del successo "della città" ai massimi esponenti delle istituzioni cittadine, Sindaco di Rieti e Presidente della Provincia.



Il neo-Presidente Lancia ha confermato la prosecuzione di tutte le attività in corso, avviate nella passata annualità. Ha proposto quindi, che "il servire" Città e territorio possa estendersi ad ulteriori iniziative: anche rendendo il primo - più antico Lions Club della Provincia di Rieti, un laboratorio di idee e di confronto, capace di contribuire al cammino e alle prospettive future della società civile.



La conviviale dell'8 luglio è stata gradita occasione anche per ascoltare il saluto degli ospiti: il neo-Sindaco Daniele Sinibaldi, e la neo-Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rieti Claudia Chiarinelli.



Non meno importante, è stata l'occasione per porgere le congratulazioni del Club al Socio Arch. Mauro Trilli, eletto nei giorni scorsi alla presidenza della Fondazione Varrone: ulteriore testimonianza della eccellenza dei Soci del Rieti Host, nei rispettivi settori d'appartenenza e di impegno professionale e civile.