Un poster per la pace: a Cittaducale tutti i premiati dell’Istituto comprensivo Valle del Velino

RIETI - Offrire ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, tramite l’arte e la creatività. E’ l’obiettivo dell’iniziativa “Un poster per la pace”, promossa dai Lions club di tutto il mondo.

Questa mattina, presso la palestra della scuola di Cittaducale, si sono svolte le premiazioni delle opere artistiche realizzate dagli alunni delle scuole secondarie dell’Istituto comprensivo Valle del Velino.

«Ringraziamo il Lions Club di Cittaducale, promotore dell'iniziativa che abbiamo sposato in pieno - ha dichiarato la dirigente scolastica Anna Canestrella - I ragazzi hanno realizzato lavori strepitosi partecipando in maniera eccezionale. Il merito è anche dei professori, che ringrazio”.

L’Istituto ha ricevuto un certificato di merito ed un calendario, consegnato anche all’amministrazione comunale.

Presenti alla cerimonia gli assessori del comune di Cittaducale Alessandro Cavallari e Veronica Sequino, la quale ha sottolineato l’attualità del tema al centro del concorso.

“Ho visto i vostri lavori che sono meravigliosi e suscitano emozioni – ha detto la Sequino - Grazie ai docenti che vi stimolano e vi motivano.

Parlare di pace non è facile, portatela con voi nel cammino della vostra vita”.

«Da decenni portiamo avanti l’iniziativa – ha dichiarato Domenico Guerrieri, presidente del Lions Club Cittaducale che con la referente dell’iniziativa Sadra Provaroni ha premiato i vincitori – Il progetto viene proposto in tutta Italia e in 210 i paesi del mondo. Grazie alla scuola che ha aderito con passione e grazie ai 168 partecipanti che si sono messi in gioco».

Questi i nomi di tutti i premiati: Iacopo Elbasani, Leonardo Lorenzo Radu, Camilla Tedeschin, Placsimi Nazar, Matteo Marcelli, Leonardo Rosati, Giovanni Miriello, Gessica Metolli, Dafne Berardi, Miriam Anna Coletti, Elena Gorini, Camilla De Santis e Irene Sulpizi.