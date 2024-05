Svezia, nel 1986 l'attentato a Olof Palme che sconvolse il mondo

Olof Palme è stato un importante politico svedese, nato il 30 gennaio 1927 a Stoccolma e assassinato il 28 febbraio 1986 nella stessa città. È stato leader dele ha ricoperto la carica di Primo Ministro della Svezia in due periodi: dal 1969 al 1976 e dal 1982 fino alla sua morte nel 1986. Palme era noto per le sue politiche progressiste e il suo impegno per la giustizia sociale, i diritti umani e la pace internazionale. Sotto la sua guida, la Svezia adottò molte riforme sociali e si distinse come una delle nazioni più avanzate in termini di welfare state. Palme era anche un critico esplicito della guerra del Vietnam e delle politiche di apartheid in Sudafrica, il che lo rese una figura controversa sulla scena internazionale. La sua tragica morte, avvenuta per un colpo di pistola mentre camminava per strada con la moglie Lisbet, scosse profondamente la Svezia e rimane uno dei misteri irrisolti più noti del paese. Robert Fico, spari contro il premier slovacco: colpi all'addome e al petto, è in sala operatoria. Fermato l'aggressore, ha 71 anni