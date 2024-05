Un sommergibile a Torino, la scoperta dei carabinieri nell'operazione anti-droga

Una rete criminale italo-albanese, attiva tra Ecuador, Belgio, Francia, Albania, Spagna e Italia, è stata smantellata dai Carabinieri di Torino. Il gruppo aveva anche progettato un sommergibile pilotabile da remoto per il trasporto di droga, sebbene non fosse ancora operativo. I carabinieri hanno eseguito diverse misure cautelari in carcere a Torino, in provincia di Frosinone e in Albania. Complessivamente, sono state eseguite nove misure cautelari, di cui sei in Italia, su disposizione del GIP di Torino, a seguito di una richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Un sommergibile (mini) per trasportare droga dall'Olanda all'Italia