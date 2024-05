Roberto Vecchioni ospite stasera al concerto de Il Volo, chi è il cantautore? Età, la morte di Arrigo, la malattia di Edoardo, il cancro, la carriera e la vita privata

La sua ultima esibizione a Sanremo 2024 con Alfa rimarrà nella storia dei duetti più emozionanti sentiti al Festival intanto Roberto Vecchioni stasera sarà ospite della prima delle tre serate evento dall'Arena di Verona de Il Volo.

Il Volo - Tutti per Uno, stasera in tv la prima puntata: da Claudio Baglioni a Mara Sattei, ma anche Francesco De Gregori e Alessandra Amoroso. Gli ospiti

Tantissimi gli ospiti che arriveranno stasera nel programma condotto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, con la partecipazione oggi di Giorgia in onda a partire dalle 21.40 stasera in tv, martedì 14 maggio, su Canale 5. In attesa di seguire l'evento in tv scopriamo qualcosa in più sul cantautore.