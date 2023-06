“Sulle strade della solidarietà”, ecco i premiati del raduno per auto e moto d’epoca organizzato dai Lions

RIETI - Il Lions Club Rieti Varrone ed il Lion Club Cittaducale, con il patrocinio del Panathlon Club Rieti, del Club Autostoriche di Rieti, dei Comuni di Rieti, Contigliano e Rivodutri hanno organizzato un raduno per auto e moto d’Epoca valevole per la terza prova del Lion Cup 108L - "Sulle strade della solidarietà".

Gli oltre 100 convenuti (86 auto e 12 moto) si sono trovati per le iscrizioni a Rieti, in Piazza Cavour, negli spazi attigui alla Chiesa di San Michele Arcangelo, messi gentilmente a disposizione dal Parroco Don Benedetto Falcetti che ha dato la benedizione a tutti prima della partenza.

Con la scorta dei Carabinieri e dei Vigili Urbani in sella alle loro moto, la carovana si è trasferita nel paese di Contigliano dove il Sindaco Paolo Lancia ha illustrato le bellezze della Collegiata.

Dopo il suggestivo percorso intorno al lago di Piediluco, il corteo è giunto alle Sorgenti di Santa Susanna intorno alle 12.00 dove è stato accolto dal Sindaco di Rivodutri, Michele Paniconi.

Nel parco delle sorgenti la pro-loco ha accolto i radunisti affascinati dallo splendido paesaggio delle risorgive che con la loro portata d'acqua sono annoverate tra le prime sorgenti d'Europa. Di recente il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, Guido Crosetto, in una visita effettuata in zona ha avuto modo di esprimere grande apprezzamento per questo sito di notevole valore ambientale e naturalistico.

Dopo un frugale aperitivo di benvenuto i partecipanti di dono ritrovati tutti a pranzo presso l’Agriturismo “Papaveri e Papere” lungo la Strada Statale n° 79.

Durante la conviviale si è svolta una lotteria seguita dalla la cerimonia di premiazione finale con riconoscimenti per i conduttori ed i loro mezzi.

Il trofeo Lion CUP 2023 è stato vinto dal 93enne Luigi Tosti mentre il trofeo per la moto più vecchia è andato ad una Piaggio Vespa PX150 del 1977 mentre l’auto più datata è risultata una MG modello AJ06TL del 1951.

Numerose le Autorità lionistiche presenti.

L’importo ricavato per il raduno verrà versato alla LCIF del Lions Club International, mentre con il ricavato della lotteria sono stati acquistati alimenti da donare alla Mensa di Santa Chiara di Rieti costantemente supportata dai Lions.

I due Lions Club ringraziano tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione:

Agata gioielleria in Via Cintia, Pasticceria Orchidee, Pasticceria Pierantoni, Pasticceria Fiori, Pasticceria Cristallo, pasticceria Ducale, Forno panificio Grillo, Farmacia Petrini, Supermercato Crai Via salaria x Roma, Bellantoni cioccolato di Via Roma, Bar Ambarabà ciccì coccò e la Frutteria Micaloni di Piazza Bachelet, Thun "Le meraviglie" in Piazza della Repubblica e la Merceria Gentili in Largo Fiordeponti.

Si ringrazio altresì le forze dell’ordine che hanno scortato la carovana ed il personale della Croce Rossa che ha garantito l’assistenza sanitaria a tutti.