Lions day 2024, solidarietà senza confini è stato il tema che ha visto il club in azione sul territorio

Solidarietà senza confini è stato il tema che ha visto i Lions in azione sul territorio. A Cittaducale tantissime persone hanno potuto usufruire degli screening gratuiti. A Rieti visite guidate, convegni sulla prevenzione e salute, dimostrazioni e attività per i bambini e ragazzi.Erano presenti le associazioni di volontariato che si occupano di disabilità, fragilità, inclusione e violenza contro le donne che hanno rappresentato il loro operato in un’esposizione a Palazzo Dosi.Il concorso di disegno organizzato sotto i portici del Comune, ha creato un bel momento di inclusione tra tutti i giovani presenti che si sono seduti intorno allo stesso tavolo armati di matite colorate per rappresentare ognuno nel suo modo unico, il concetto di solidarietà.«Grazie al Club Auto Storiche Rieti e a l’Asi che hanno messo a disposizione le auto d’epoca sulle quali i ragazzi hanno percorso le vie del centro storico. La Banda Musicale della Città di Rieti ha coronato il tutto con una bellissima esibizione».