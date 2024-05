Passeggiata naturalistica alla Riserva dei laghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell'ambito della Settimana europea dei Parchi anche la Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile apre le porte del suo centro visite in località Lanserra a Colli sul Velino. L'appuntamento è per le 9.30 di sabato 18 maggio per una mattinata in passeggiata dove a farla da protagonista sarà la natura e l'ambiente. La passeggiata naturalistica, in compagnia degli operatori della Riserva, si svolgerà sul sentiero di Gramgrsgi alla scoperta della garbata del lago di Ripasottile. La passeggiata sarà anche l'occasione per osservare il marangone minore, uccello noto anche come cormorano pigmeo che vive in Riserva. L'iniziativa è gratuita. Per le prenotazioni è a disposizione il numero 3282175541.