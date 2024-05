Mercoledì 15 Maggio 2024, 00:25

RIETI - Due sfide elettorali affascinanti quelle che ci si appresta a vivere in Bassa Sabina, per la precisione a Poggio Mirteto e a Forano. Nel paese mirtense (6 mila e 200 abitanti e sei sezioni elettorali) il più grande dei 45 comuni del reatino chiamati al voto l’8 e 9 giugno, sarà una sfida a due tra Giancarlo Micarelli ed Andrea Arcieri.



Ed è una notizia visto che per mesi nella lunga fase di gestazione pre-elettorale si erano ipotizzate fino a quattro liste. La realtà alla fine ha consegnato due sole liste all’elettorato chiamato ad esprimersi tra un mese per il rinnovo degli organi comunali: da un lato quella del sindaco uscente Giancarlo Micarelli, dall’altra Andrea Arcieri, assessore e vicesindaco nella giunta dell’allora sindaco Giuseppe Rinaldi. Sabato prossimo a Parco San Paolo (in caso di maltempo in Sala Elpidio Benedetti ex Sala delle Culture) la presentazione della squadra di Giancarlo Micarelli, sempre sabato alle 18.45 verrà presentata la squadra che fa capo ad Andrea Arcieri in Sala Bernardino Stefonio (ex Sala Farnese).



Oltre il sindaco il nuovo consiglio comunale di Poggio Mirteto sarà composto da 12 consiglieri (8 di maggioranza e 4 di minoranza). Per la cronaca dopo il sorteggio di lunedì in Prefettura la lista di Andrea Arcieri è la numeo 1 mentre quella di Giancarlo Micarelli è la numero 2.

Lista civica “CambiaMenti” candidato sindaco Andrea Arcieri; candidati consiglieri Francesco Bargellini, Daniela D'Ovidio, Gianluigi Giannini, Francesco Liberati, Marco Mazzoli, Marco Montiroli, Luciano Penniello, Fulvia Pieroncini, Vanessa Polidori, Maurizio Remediani, Eduard Ruvolo, Rachele Tassi.

“Solidarietà e Progresso” candidato sindaco Giancarlo Micarelli; candidati consiglieri Marco Angelici, Valentina Angelozzi, Fabrizio Cianfa, Giulia Colangeli, Andrea Colli, Serena Di Giacobbe, Lorenzo Fantozzi, Flavia Mezzanotte, Fabrizio Montiroli, Roberto Piersanti, Cristina Rinaldi, Giulia Villanucci.



A Forano, tremila e 100 abitanti sfida inedita visto che il sindaco uscente Marco Cortella dopo il suo primo e unico mandato da primo cittadino ha deciso di non ricandidarsi iniziando un nuovo percorso politico che lo vede attualmente commissario provinciale di Noi Moderati Rieti, nominato dal commissario regionale Marco Di Stefano. Per la successione se la vedranno l’attuale vicesindaco Gian Luca Farina e l’ex parlamentare del Psi Oreste Pastorelli. Entrambi non hanno mai ricoperto la carica di primo cittadino.



Lista 1 “Intesa Comune – Pastorelli sindaco”, candidato sindaco Oreste Pastorelli; candidati consiglieri: Stefano Antonio Bernabucci, Vanessa Calamanti, Jessica Caponero, Diego Colletti, Ugo Di Venanzio, Moreno Dragonetti, Giulia Giuliani, Mauro Malizia, Patrizia Petrucci, Mirko Pugliesi, Aurelio Reneztti, Maurizio Tetto.

Lista 2 “Uniti per il futuro di Forano e Gavignano” candidato sindaco Gian Luca Farina; candidati consiglieri: Silvia Bernardini, Marco Coan, Alberto Maurelli, Riccardo Liberati, Jonathan Calcagni, Gabriel Gago, Luca Del Francese, Michela Biasini, Pietro Riccioni, Enrico Marsilii, Simona Fulceri, Marcello Tulli.