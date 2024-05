Alla libreria Moderna la presentazione del libro di Gianluca Peciola “La linea del silenzio”

RIETI - Si terrà oggi, 15 maggio, alle 18, con l’autore Gianluca Peciola, presso la libreria Moderna di via Garibaldi, la presentazione del libro “La linea del silenzio - Storie di famiglia e di lotta armata”, edito da Solferino. Gianluca Peciola, scrittore ma anche personaggio molto attivo nel sociale, racconta una storia tenuta segreta per oltre vent’anni, che intreccia la sua famiglia con una delle vicende che hanno maggiormente segnato la storia del nostro Paese, quella del rapimento e della successiva uccisione di Aldo Moro.

Un romanzo incredibilmente a metà strada tra intimità e attualità, in cui Peciola si libera di un segreto familiare trattenuto per troppi anni e traccia allo stesso tempo le pieghe della politica e della storia. Gianluca ha un ricordo molto vago di suo padre, morto quando lui era piccolo. In famiglia se ne parla poco e d’altra parte i problemi da affrontare sono altri, da quando sua cugina Laura è finita in carcere, gli hanno detto, per una lite stradale. Con sua madre, il ragazzo va a trovarla spesso e la sua adolescenza è punteggiata dai colloqui in parlatorio, dalle misteriose allusioni delle guardie, da un clima di segreto e sospetto.

Scoprirà che Laura, in realtà, è tra i responsabili del rapimento che poi ha portato all’uccisione di Aldo Moro: è stata la sua «carceriera».

E soprattutto non è la cugina di Gianluca: è sua sorella. Dunque, come si diventa grandi, come si trova la propria strada, quando metà della tua vita si rivela essere una menzogna? Proprio il rapporto con Laura, per quanto complicato dai silenzi e dalle sbarre, sarà per lui una chiave per portare lo sguardo e poi i suoi passi su altri destini possibili. Un romanzo intenso, scritto in un chiaroscuro di luci e ombre: tra le righe di Peciola non solo silenzi e costrizioni dovuti a un segreto da custodire ad ogni costo, ma anche la luce data dalla riscoperta di un padre, dal dialogo con una sorella. Sullo sfondo di un’educazione sentimentale e politica che è anche la storia di una generazione, l’ultima che ha affrontato la tentazione della lotta armata.