Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo: passaggio della campana, nuovo direttivo e nuovi soci

RIETI - Venerdì 16 giugno presso Colle Aluffi Eventi si è svolta la cerimonia del passaggio della Campana del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo tra la Presidente uscente Annarita Vicentini e la nuova Presidente Gabriella Raccosta. Ospiti del Club il Governatore del Distretto 108L Fabrizio Sciarretta, la Presidente di zona Patrizia Casanica, l’Assessore Regionale Lazio alla ricostruzione Manuela Rinaldi e il Presidente di Aps Maurizio Turina.

Nel corso della serata la Presidente uscente ha illustrato le principali attività svolte: «E’ stata una annata caratterizzata da vari service in inter club (screening sanitari, ambliopia, spettacolo teatrale raccolta fondi, Lotta al Diabete) che ci hanno consentito di rafforzare le amicizie con i soci degli altri club della zona e di essere più efficaci nel raggiungimento degli obiettivi»..

«Particolarmente significativa la mostra raccolta fondi degli “Artisti della Solidarietà”, curata da Gianni Turina e Enrico Di Sisto, organizzata nell’ambito della Fiera Mondiale del Peperoncino edizione 2022 che ha consentito il restauro della tela del 1600 di Vincenzo Manenti “Sant’Antonio, San Michele Arcangelo, San Francesco” e la sua successiva ricollocazione nella chiesa Parrocchiale di Greccio».

«In un momento economicamente difficile, in cui si è amplificato il problema della povertà, abbiamo prestato particolare attenzione verso le famiglie, le comunità e le mense dei poveri attraverso una costante distribuzione di generi alimentari fornendo assistenza a oltre 3.500 persone. Abbiamo partecipato al Lions Day Lazio, svoltosi a Rieti lo scorso 16 aprile, fornendo il nostro supporto nella fase di pianificazione e nella fase realizzativa generale».

«Uno spazio significativo è stato dedicato ai giovani con il coinvolgimento degli alunni della Scuola Primaria di Amatrice che hanno partecipato con i loro 49 disegni al concorso “Un Poster della Pace” e gli alunni della scuola Primaria di Greccio e Monte San Giovanni che sono stati coinvolti attraverso il service “Interconnettiamoci...ma con la Testa” in un interessantissimo incontro sulla sicurezza dei ragazzi su internet sensibilizzando i giovani sui rischi della rete».

«In conclusione desidero esprimere un particolare ringraziamento, per l’impegno profuso nel sostenermi con la loro partecipazione e la realizzazione dei service, Enrico Di Sisto, Gabriella Raccosta, Loretana Grossi, Agnese Grillotti e Gianni Turina anche nella sua veste di Coordinatore Distrettuale Gst».

«Un ringraziamento particolare al Governatore Fabrizio Sciarretta per la sua vicinanza attiva e per i preziosi consigli che ci hanno sostenuto nelle nostre iniziative.

Il testimone passa ora per l’anno sociale 2023-2024 alla nuova Presidente Gabriella Raccosta alla quale non farò mancare la mia collaborazione come amica e come segretaria del Club con spirito sincero e costruttivo in linea con il principio lionistico We Serve».

La serata è stata caratterizzata anche dall’ingresso di nuovi soci che sono stati accolti con entusiasmo ricevendo una calorosa accoglienza dai presenti e dal Governatore. I soci che sono entrati nella grande famiglia Lions sono Samuele Delicato e Stefano Delicato presentati dal socio Andrea Canali, Ursula Giagnoli e Ercole Ciavarroni presentati dal socio Gianni Turina.

La Presidente entrante Gabriella Raccosta nel ringraziare Annarita Vicentini per il lavoro svolto e nel salutare i presenti, ha delineato le linee guida che caratterizzeranno la sua annata rivolgendo una particolare attenzione alla salute, all’ambiente, alla lotta alla povertà, ai giovani e all’arte in uno spirito di amicizia e di emozioni con la condivisione del nuovo Consiglio Direttivo così composto: Gabriella Raccosta Presidente, Annarita Vicentini Past Presidente e Segretaria, Loretana Grossi Vice Presidente e Tesoriera, Agnese Grillotti Cerimoniera, Giacomo Falcetti Officer Telematico, Comitato Soci composto da Enrico Di Sisto Presidente, Giacomo Falcetti e Gianni Turina.