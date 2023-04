Cri, il comitato di Amatrice elegge il direttivo. Il presidente è Giuseppe Pignoli

RIETI - Nella giornata di domenica 26 marzo scorso la Cri di Amatrice, costituita come Unità Territoriale fin dal 2001, ha svolto le elezioni per il suo Direttivo, in seguito alla costituzione del Comitato decretata nel settembre 2022.

Risulta eletto presidente Giuseppe Pignoli. I consiglieri sono: Mauro Fiocco, Daniela Giustiniani e Angelo Renzoni. Consigliere Rappresentante dell'Area Giovani è stato eletto Fabio Calcioli.

L'attività del comitato si estende nei comuni di Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Leonessa e Posta.



«La forza e la tenacia di chi ha avviato questo progetto ha permesso il raggiungimento di un grande traguardo, per supportare un territorio che a tutt'oggi si trova in grande difficoltà -ha detto il Presidente Giuseppe Pignoli- ed è proprio nel ricordo dei nostri amici e colleghi Caterina, Riccardo, Aldo e Giuliano e sempre nello spirito dei 7 principi e dei valori della Croce Rossa Italiana che i volontari del comitato si impegneranno a mettersi a disposizione di tutta la popolazione, in particolare di tutte le persone bisognose. In un territorio martoriato e a tutt’oggi ancora in grandissima difficoltà, affiancheremo gli enti già operativi sul territorio. Siamo impegnati in attività legate alla Protezione Civile e alla promozione della salute e della dignità umana, alla promozione dell’inclusione sociale, alla prevenzione, risposta e riduzione dei danni causati dalle emergenze e catastrofi naturali».