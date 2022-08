Si è presentato alla città il nuovo direttivo della Pro loco di Rieti

RIETI - Nell’importante cornice della Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino è stata presentata dal suo Presidente Fabio Mazzetti il nuovo Direttivo è stata l’occasione inoltre per delineare le linee programmatiche.

Presente il Presidente dell’Associazione Rieti Cuore Piccante Livio Rositani il quale ha tenuto ad esortare il direttivo al lavoro e che i grandi successi si raggiungono attraverso la collaborazione e la cooperazione.

La presentazione si è svolta alla presenza di diverse cariche istituzionali, tra cui il Sindaco di Rieti che nel suo intervento ha sottolineato la vicinanza di tutta l’amministrazione all’associazione, tratteggiandone le peculiarità è la volontà di divenire sinergici alla strategia di promozione del Territorio, impegnandosi con gli assessori Giovanni Rositani e Andrea Sebastiani, anch’essi presenti, a trovare una collocazione all’interno del palazzo comunale. Il Sindaco ha inoltre tenuto a sottolineare l’importanza della Pro Loco anche nella funzione fondamentale di cura della comunità cittadina attraverso la cura e la valorizzazione della sua storia, cultura e tradizione.

Per il Comune di Rieti è intervenuta inoltre, il vicesindaco nonché Assessore al Turismo e allo Sport Chiara Mestichelli la quale ha ricordato il ruolo istituzionale che hanno le Pro Loco, indicando la posizione strategica all’interno della macchina amministrativa e della funzione assolutamente di rilievo che questa può avere.

Per raccontare quello che è stato il lavoro del Direttivo in questi primi mesi il Presidente Fabio Mazzetti ha lasciato la parola ad Omar Turi, membro del Direttivo e responsabile alla comunicazione il quale ha illustrato le linee generali e il posizionamento dell’Associazione in seno ad una strategia di comunicazione, il quale ha poi avuto modo di introdurre la presentazione del Logo Ufficiale realizzato da Dalma Chiaretti. Altro passaggio è stato quello di comunicare la volontà della Pro Loco di istituire un riconoscimento a quei concittadini che hanno avuto la capacità di primeggiare nei loro percorsi professionali nei più diversi campi portando lustro e orgoglio alla città di Rieti.

Diversi gli intervenuti alla presentazione tra i quali il consigliere nazionale dell’Unpli Rossano Tantari che ha avuto modo di illustrare e sottolineare attraverso la citazione di alcuni esempi di come le Pro Loco intessute nel contesto cittadino tendano a tenere vivi interi paesi. E il Presidente del Consorzio delle Pro Loco della Valle Santa Felice Marchioni che ha rimarcato l’importanza di avere la Pro Loco di Rieti all’interno del Consorzio anche per valorizzare i cammini di fede presenti nel nostro territorio. Il Presidente Fabio Mazzetti ha infine illustrato quelli che sono gli obiettivi a breve e a lungo termine della Proloco come ad esempio l’organizzazione a breve di corsi formativi utili alla attività associative, la collaborazione ad un evento sportivo di beneficenza e la volontà di creare eventi mirati alla riscoperta e rivalorizzazione di angoli della nostra città in sinergia con il settore cultura del Comune di Rieti, con l’Assessore Rosati presente alla manifestazione. Concludendo il Presidente ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra i vari soggetti operanti a Rieti per far crescere il territorio. In questo la Pro Loco di Rieti ha iniziato a dialogare con le tante associazioni reatine e continuerà a farlo per tentare di creare una rete tra le associazioni dove la collaborazione diventi il punto di crescita di tutti.

Al termine della serata sono stati consegnati al Sindaco ed agli assessori presenti una stampa di foto artistiche, della città di Rieti.

Simpatico il siparietto tra il Sindaco Daniele Sinibaldi e il Presidente Fabio Mazzetti con la consegna da parte di quest’ultimo della targa destinata alla nuova sede della Pro Loco.