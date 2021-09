Camera penale, confermato dal voto degli iscritti il direttivo uscente, Morena Fabi presidente

Venerdì 10 Settembre 2021, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 15:10

RIETI - Elezioni per rinnovare la sezione di Rieti della Camera penale e nessuna sorpresa dalle urne. Il direttivo uscente è stato riconfermato in blocco dagli iscritti e così, per i prossimi tre anni, l'organismo sarà guidato dalla presidente avvocata Morena Fabi (al terzo mandato consecutivo), affiancata dalla vice Giusi Aguzzi, dalla segretaria Gioia Sambuco, dal tesoriere Francesco Tavani e dall'avvocato Emanuele Chiarinelli.

Il programma di lavoro della sezione si preannuncia ricco di iniziative perchè si tratta di recuperare il tempo perduto a causa del Covid che ha congelato molte iniziative, ma che verranno riproposte rispettando i limiti imposti dall'emergenza coronavirus per q1uanto riguarda gli eventi in presenza, nel quadro di un dibattito futuro che si preannuncia intenso, soprattutto in riferimento al nuovo processo penale, la cui legge di riforma è in procinto di essere approvata dal Senato dopo il via libera ottenuto dalla Camera.