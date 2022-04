Domenica 3 Aprile 2022, 07:57

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Prosegue a Fara in Sabina la stagione di teatro contemporaneo e quella di teatro ragazzi, organizzata dal teatro Potlach. Oggi alle 17, allo stesso teatro Potlach, in via Santa Maria in Castello, per la rassegna di teatro ragazzi, lo spettacolo «È fatto il fatto?”, a cura del teatro Pat. Partendo dagli studi di Ernesto De Martino sulla “magia nel Sud Italia”, nello spettacolo si coniuga il linguaggio dei riti magici a quello del teatro per l’infanzia. Attraverso l’assurda comicità dei due personaggi in scena, vengono raccontate le tradizioni che tendono a sparire. Obiettivo è quello di riportare queste antiche ritualità, che si tramandavano oralmente da nonna a nipote, in un mondo che è votato ormai completamente al digitale, all’aleatorietà dello schermo, dove non vi è posto per la memoria: è una delle responsabilità che il teatro deve avere.

Altri appuntamenti col teatro contemporaneo saranno poi il 9 aprile con “Set point sport e divertissements” a cura della Iuvenis Danza, il 13 aprile con “Il Mago del grano”, spettacolo dedicato a Nazzareno Strampelli a cura del teatro Potlach; il 23 aprile con “Made in Ilva”, curato dagli Instabili vaganti; il 30 aprile ci sarà la “Cantata dei giorni infami” a cura del teatro Bertolt Brecht e poi il gran finale il 7 maggio, con il live acustico degli Area 765. Gli spettacoli, ad eccezione del “Mago del Grano” che è di mattina alle 10.30, si svolgono tutti di sabato con inizio alle 21. Il costo dei biglietti è di 10 euro. Per info e prenotazioni, anche tramite whatsapp, il numero di telefono è 351/7954176. Per quel che riguarda il teatro ragazzi, dopo quello di domenica prossima, gli altri appuntamenti in cartellone sono quelli del 10 aprile con “La grotta di Mutamembra” a cura del Ruotalibera Teatro; il 24 aprile con “Di magiche storie e montagne incantate” a cura della Compagnia il Melarancio; il 1° maggio con “Marcovaldo - funghi in città”, a cura di Arterie Teatro e l’8 maggio con “Storie di Kirikù” a cura del teatro dei colori. Gli spettacoli sono tutti di domenica e iniziano sempre alle 17. Il costo del biglietto per il teatro ragazzi è di 5 euro. Per info e prenotazioni, anche tramite messaggio whatsapp: 351/7954176.

Selci in Sabina protagonista della puntata di “Mangiare con Gusto”, in onda lunedì 4 aprile alle 16 su Alma Tv Food (canale 65 dt). A rappresentare Selci e il territorio, Le delizie gentili, La vecchia quercia ristorante b&b, Tenuta Santamaria 4passion, frantoio di Selci. Le prime puntate sono dedicate alla presentazione di alcune Città dell’olio del Lazio, in collaborazione con Arsial e Associazione nazionale Città dell’olio.

Fino a oggi, torna l’iniziativa delle uova di Pasqua dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, per raccogliere fondi per la lotta contro i tumori del sangue. Il contributo minimo associativo per ricevere l’uovo di Pasqua Ail è di 12 euro. Nella provincia di Rieti, le uova pasquali dell’Ail sono disponibili a Rieti, in via Fundania 2, presso il centro commerciale Perseo; a Cantalupo in Sabina, in piazza Garibaldi; a Paganico Sabino, in piazza Trieste; a Collevecchio, in piazza Vittorio Emanuele II.