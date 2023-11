Martedì 21 Novembre 2023, 00:10

RIETI - La tratta è quella che è e cambiarla è semplicemente utopistico. Di concezione e disegno ultracentario, con un solo binario che in molti tratta si inerpica su pendii affatto semplici e in altri si tuffa a capofitto in discese ardite, tipo da Marmore a Terni. Ma se il percorso si riesce a coprire su convogli confortevoli e più veloci degli attuali “trenini della montagna”, il vantaggio è comunque da sottolineare con piacere.

E va in questa direzione l’acquisto dei nuovi treni Blues e Rock da parte di Trenitalia per il gruppo Fs del Lazio. Convogli presentati ieri al binario 1 della stazione di Roma Termini. «Prosegue l’impegno di Trenitalia con la Regione Lazio - ha detto il direttore regionale Lazio, Fausto Del Rosso - Il treno Blues che abbiamo presentato oggi è il terzo che stiamo consegnando. Si tratta di un treno ibrido con 300 posti a sedere e che viaggerá tra Roma e Rieti», ha spiegato Del Rosso. Il nuovo treno Rock, invece, è «un a 6 casse e con posti bici. E’ il terzo treno Rock che consegniamo e ci permetterá di migliorare le condizioni di trasporto e di comfort pendolari». Qusto treno, però, non sarà utilizzato lungo la tratta Terni-Rieti-L’Aquila.

I costi per la realizzazione dei treni sono «importanti. I finanziamenti che la Regione Lazio e il governo devono stanziare in questo settore vanno aumentati perché bisogna tenere conto delle esigenze dei nostri concittadini - ha detto l’assessore alla Mobilitá e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera -. Negli anni passati le persone viaggiavano su treni nei giorni lavorativi ma dopo la pandemia è aumentato il traffico durante i fine settimana, il che è un aspetto con cui la Regione Lazio e Trenitalia devono fare i conti per quanto riguarda il futuro», ha concluso.

Come previsto dal contratto di servizio con la Regione Lazio, con i nuovi convogli, l’etá media dei rotabili in circolazione in regione passerá da 14 a 6 anni. Il treno Blues, il terzo che completa la fornitura per il Lazio, entrerá in servizio sulla linea Terni-Rieti-L’Aquila, mettendo a disposizione dei viaggiatori 300 posti a sedere, circa 100 posti in piú rispetto ai tradizionali modelli Aln, che saranno gradualmente eliminati dalla circolazione. Il Blues è un treno ibrido di ultima generazione capace di viaggiare con motori diesel su linee ferroviarie non elettrificate, con motore elettrico e batteria su quelle elettrificate, consentendo non solo di ridurre le emissioni inquinanti ma anche quelle acustiche.