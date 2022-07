Partono i lavori per nuove fognature, modifiche temporanea alla viabilità nella zona di Porta d’Arce

RIETI - Questa mattina, 20 luglio, il gestore del servizio idrico integrato di Ato3, Acqua Pubblica Sabina, ha avviato il cantiere finalizzato all’ammodernamento delle fognature nella zona di Porta d’Arce e Via Salaria per l’Aquila, proseguendo l’intervento avviato nei mesi scorsi nell’area di Piazza Tevere.

Al fine di permettere la realizzazione del cantiere, la Polizia Locale del Comune di Rieti informa che, a partire da oggi e per un tempo stimato di circa 30 giorni, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità dell’area:

Su Via Salaria per l’Aquila, direzione porta d’Arce, è stata chiusa la corsia di destra e rimarrà aperta, come unica corsia, quella di sinistra. Quest’unica corsia permetterà, a chi proviene da Via Salaria per l’Aquila, di svoltare sia verso sinistra in direzione Borgo sia verso destra in direzione Viale Morroni. La corsia unica sarà regolata da un unico segnale semaforico che regolerà la svolta per entrambe le direzioni.