Maglianello, avviati i lavori di ripavimentazione stradale

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e gli assessori ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, e alla manutenzione e alle frazioni, Fabio Nobili, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nella frazione di Maglianello, in concomitanza con l’avvio dei lavori di ripavimentazione della locale strada comunale.

«C’è molto ancora da fare sul tema della ripavimentazione e messa in sicurezza della vasta rete di strade comunali – dichiarano Sinibaldi, Chiarinelli e Nobili – ma siamo pienamente operativi per tentare di ottenere tutte le risorse possibili per migliorare sotto questo aspetto. Per noi le frazioni di Rieti sono centrali ed è per questo che, oltre ad intervenire sulla rete stradale, stiamo mettendo in campo un’attenzione particolare sulla manutenzione e la pulizia, con interventi che, a rotazione, stanno interessando tutte le frazioni con l’obiettivo di intensificare ancora la presenza e migliorare le condizioni di decoro, pulizia e sicurezza delle stesse».