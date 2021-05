Kienergia, scattano i playout con Biella per restare in A2: tornano i registi, debutta Wilson. La carica dei tifosi

RIETI - Dalla lotteria dei playout che passano le sorti della Kienergia Rieti. Oggi al PalaSojourner (ore 18) al via la serie con la Edilnol Biella: chi vince ha in tasca la permanenza in A2 per la prossima stagione, per chi perde c’è la speranza del ripescaggio per evitare la serie B. Dunque posta in palio altissima per Rossi i suoi, che a partire da oggi si giocano una stagione.

La Npc ha sfruttato al meglio i 10 giorni senza giocare: tagliato Taylor, il club ha inserito velocemente Wilson, riabbracciato finalmente in gruppo Sabatino e Sanguinetti, bloccati dal Covid, tra i rientri c’è anche quello di Piccoli, che ha smaltito l'infortunio. Quindi tornano le rotazioni a disposizione del coach Rossi.

È chiaro che per ipotecare quanto prima la salvezza, Pepper e compagni sono chiamati a due grandi prove tra le mura amiche, andando avanti 2-0 nella serie per poi giocarsi le proprie chances in Piemonte nel prossimo weekend.

Dovranno salvarsi sul campo Rossi e i suoi ragazzi, per se stessi, per il club, per chi come capitan Stefanelli ha dato tutto, terminando la stagione in anticipo, ma sarà ugualmente al fianco dei suoi compagni a bordocampo e per una tifoseria, pronta ad incitare la squadra anche oggi all’esterno del palazzo.



Così in campo

Kienergia Rieti: 5 Sanguinetti, 8 Sabatino, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 21 Wilson, 33 Pepper, 41 Piccoli, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin, 99 Buccini. All. Rossi.

Edilnol Biella: 1 Berdini, 8 Bertetti, 7 D’Almeida, 9 Laganà, 10 Barbante, 11 Miaschi, 16 Vincini, 20 Pollone, 23 Hawkins, 30 Carroll. All. Squarcina.

Arbitri: Moretti (Pg), Tirozzi (Bo), Pellicani (Go).



