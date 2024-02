Incidente stradale all'altezza della piscina comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale poco prima delle 9.30 a Rieti in viale Duprè Theseider all'altezza della piscina comunale. Il sinistro ha coinvolto due autoveicoli fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti, tra cui un bambino. Sul posto è intervenutio il personale della polizia locale del Comune di Rieti che ha effettuato i rilevi metrici e fotografici inerenti il sinistro. Le operazioni non hanno necessitato della chiusura al traffico della via.