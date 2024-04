Roma, muore a 21 anni con lo scooter: fatale una caduta in via di Boccea. Salvo l'amico che era con lui

Notte di sangue (l'ennesima) sulle strade della Capitale. Un ragazzo è morto all'alba di questa mattina, in un incidente stradale avvenuto in via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia in zona Primavalle. La vittima, alle 4:30 di questa mattina, viaggiava su una moto quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, ha perso il controllo del mezzo. Inutili i soccorsi.

La vittima è un 21enne che viaggiava in sella ad un motoveicolo Zontes zt 125, insieme ad un coetaneo. Nello schianto, uno dei due è morto sul colpo, l'altro è rimasto illeso. Pare non vi siano altri mezzi coinvolti nel sinistro. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma che stanno effettuando le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.