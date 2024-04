Schianto nella notte, l’auto si ribalta: due persone ferite

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel cuore di Aprilia, in pieno centro storico. Il sinistro si è verificato nella centralissima via dei Lauri, all'incrocio con via Galilei. Coinvolte nello scontro due auto, una Toyota Yaris e una Fiat Panda. Nell'impatto, violentissimo, la Fiat Panda si è ribaltata terminando la sua corsa sul marciapiede. Un incidente tremendo avvenuto davanti a diverse persone che in quel momento erano presenti nella zona. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Pochi minuti dopo il sinistro, sono sopraggiunti i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai due ragazzi rimasti feriti a bordo dell'ambulanza. Poi li hanno trasferiti per maggiori accertamenti presso l’ospedale di via delle Palme di Aprilia. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. In via dei Lauri si sono portati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le auto coinvolte nello schianto ed estrarre i due ragazzi dall'abitacolo della Panda ribaltatasi. Presenti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che hanno proceduto con i rilievi chiudendo l'arteria al traffico. Operazioni che sono andate avanti per oltre un'ora. Solo dopo le due di notte via dei Lauri è stata riaperta al transito.

L'ennesimo incidente che si verifica nel centro di Aprilia fa riesplodere la polemica sull'alta velocità.

Diversi i residenti del centro che lamentano il comportamento degli automobilisti soprattutto in orari notturni. «Poteva essere una tragedia - denuncia un residente di via dei Lauri - abbiamo sentito due botti incredibili verso l'una di notte. Quando ci siamo affacciato abbiamo visto il disastro. Come può un'auto ribaltarsi sul corso centrale della città? Il problema vero è che qui corrono come matti, senza nessun rispetto per le regole. Se in quel momento passava un ragazzo a piedi sarebbe stata una tragedia. Abbiamo segnalato più volte la questione agli enti competenti e alle autorità ma finora non è stato fatto assolutamente nulla per risolvere questo problema. La notte è diventata un problema e con l'avvicinarsi della stagione estiva sarà anche peggio. Servono più controlli da parte delle forze dell'ordine e più dissuasori di velocità».

Ma il problema, a dire il vero annoso, non riguarda solo la centralissima via dei Lauri visto che le segnalazioni più ricorrenti riguardano anche altre arterie della città. Via delle Regioni, via Mascagni e via Toscanini, solo per rimanere nel centro urbano, le strade dove si corre di più ad Aprilia.