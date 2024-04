Scontro tra furgone e scooter su via Epitaffio: motociclista trasferito in ospedale

È di un uomo ferito ad una gamba e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti il bilancio dell'incidente stradale fra uno scooter e un furgone andato in scena intorno alle 12 di oggi in via Epitaffio, alle porte della città di Latina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, il conducente del T-Max che proveniva da Latina Scalo – sembrerebbe, secondo una prima ricostruzione, nel tentativo di sorpassare un'auto –, ha centrato un Fiat Scudo che usciva da un negozio di edilizia della zona, e che si stava immettendo sulla carreggiata per svoltare a sinistra.

A seguito dell'impatto, l'uomo sullo scooter è rovinato a terra per alcuni metri.

Fortunatamente, il giovane alla guida dell'auto che il furgone stava facendo passare quando è stato colpito era un medico fuori servizio, il quale ha prestato primo soccorso al ferito, prima ancora che arrivasse un'ambulanza e un auto medica del 118.

Una volta sul posto, i paramedici hanno caricato il conducente del T-Max sul mezzo di soccorso e lo hanno trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti con una ferita ad una gamba, fortunatamente in condizioni non gravi. Illeso, invece, il sessantenne al volante del Fiat Scudo.

Sul posto, per effettuare i rilievi e gestire la viabilità sulla trafficata via che porta alla stazione, gli agenti della polizia locale di Latina.