Napoli, pizzaiolo Raffaele De Simone di Casalnuovo ricoverato in Brasile. Via alla raccolta fondi. Clementino: «Donate»

Un pizzaiolo di 30 anni, Raffaele De Simone di Casalnuovo in provincia di Napoli è ricoverato in gravi condizioni in una clinica privata a Rio de Janeiro, in Brasile in seguito a un incidente avvenuto lo scorso 19 aprile. Nel suo paese d'origine è iniziata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare le costosissime cure mediche.

La raccolta fondi: 50 mila euro grazie all'appello del rapper

Amici e parenti hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le costosissime spese mediche.

Il rapper napoletano Clementino, che ha dato il proprio contributo, ha lanciato oggi un appello su Instagram per aiutare Raffaele. «Raffy ha bisogno di cure - ha detto il cantante - i macchinari sono costosi, aiutiamo questo nostro fratello. Io ho donato, fatelo anche voi».

L'appello degli amici

Il pizzaiolo ha già subito due delicati interventi chirurgici ed al momento si trova in terapia intensiva. Con Raffaele la sorella che appena ha saputo dell'incidente ha preso il primo volo per il Brasile. «Le cure purtroppo sono costosissime, ammontano a circa 4mila euro al giorno. Per questo abbiamo avviato una raccolta fondi per consentire a Raffaele di poter essere curato per almeno un mese, in modo che magari, una volta migliorate le sue condizioni, possa essere riportato in Italia. - hanno detto gli amici. Purtroppo recentemente è venuto a mancare anche il papà del giovane e la famiglia non può sostenere questi costi così gravosi. Chi vuole, può dare una mano con la raccolta fondi. In poche ore, grazie anche all'appello del rapper Clementino, si è riusciti a raccogliere quasi 50 mila euro».