Giovedì 2 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Si riverbera fino a toccare il Comune di Selci, il dolore per la tragedia che ha colpito Fonte Nuova (Roma), per morte di cinque ragazzi, tra i 17 e i 22 anni, deceduti in un incidente stradale nella notte tra il 26 e il 27 gennaio sulla Nomentana. Tra di loro c’era Simone Ramazzotti, il cui papà, Gabriele, è nato e cresciuto a Selci, dove ancora risiedono il nonno Agostino e lo zio, che lavora nella locale palestra. La notizia della morte del giovane, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 con altri 5 amici, dei quali solo uno si è salvato, ha portato dolore nel centro sabino, dove la famiglia Ramazzotti è conosciuta e stimata e partecipa attivamente alla vita del paese.

Le reazioni. Da domenica le finestre della casa di nonno Agostino, sulla via principale del paese, sono chiuse. Non c’è nessuno. La quotidianità della famiglia Ramazzotti è stata spezzata dallo schianto di sabato notte. Simone, 22 anni, studente di Scienze Motorie all’Università di Tor Vergata, viveva con il papà Gabriele e la mamma in provincia di Roma ma a Selci, dove veniva a trovare i nonni e i parenti insieme ai genitori, lo ricordano tutti. Nel piccolo comune sabino le persone sono frastornate e in tanti si domandano come sia potuto accadere cercando, come possono, di esprimere vicinanza ai familiari, nel rispetto della drammaticità del momento. «La nostra comunità - commenta, affranto, il sindaco di Selci, Egisto Colamedici - è molto provata dalla tragedia che ha colpito i nostri concittadini. Quella del ragazzo è una storica famiglia selciana. Il nonno, ora pensionato, il papà e lo zio che lavora qui sono molto conosciuti e stimati dalla popolazione. Sono perfettamente inseriti nel tessuto sociale del Comune e la notizia dell’improvvisa e tragica scomparsa di Simone ha scosso profondamente Selci. Non abbiamo potuto fare altro che stringerci intorno a loro. Quando una famiglia è parte attiva di un paese, il dolore non rimane chiuso tra le mura domestiche, ma si riversa su tutti noi». Simone era insieme agli amici e al cugino Alessio ed entrambi non ce l’hanno fatta.

L'ultimo saluto. Oggi tutte le persone che li amavano li saluteranno alle 14 nella chiesa Gesù Maestro di Fonte Nuova. I funerali saranno celebrati da don Pedro, il parroco che nei giorni scorsi ha organizzato una veglia di preghiera in memoria dei cinque giovani.