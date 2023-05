Giornata mondiale sull’igiene delle mani: info-point in ospedale e nelle sedi distrettuali Asl

RIETI - Domani, giovedì 5 maggio, la Asl di Rieti celebrerà la Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani, un evento promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Il tema della campagna Oms per la Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani 2023 è: “Insieme possiamo accelerare le azioni necessarie per prevenire le infezioni e la resistenza antimicrobica nell'assistenza sanitaria e costruire una cultura di sicurezza e qualità in cui il miglioramento dell'igiene delle mani costituisce un elemento di massima priorità” (Accelerate Action Together).

L'igiene delle mani è una procedura semplice, veloce e a basso costo, ma con un'elevata importanza in ambito sanitario, infatti se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto salva milioni di vite. Per questo la campagna OMS mira a mantenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani e a rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo.

Il 5 maggio, presso il Presidio Ospedaliero di Rieti, la sede del Distretto 1 di Rieti (via delle Ortensie) e del Distretto 2 di Poggio Mirteto (via Finocchieto), verranno installati degli Info-Point e la Asl sensibilizzerà tutti i cittadini in entrata sul tema della Giornata, distribuendo materiale informativo e dei piccoli flaconi di gel idroalcolico accompagnati da un adesivo celebrativo che ricorda l’importanza di una corretta igiene delle mani.

Inoltre, presso la sede del Comune di Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II, è stato esposto già da alcuni giorni un grande banner con il logo dell’iniziativa e il claim “Second Save Lives, cleand your, Hands – Bastano pochi secondi per salvare molte vite; Lavati le mani!”.