Terni, la torretta di palazzo Bazzani illuminata per la giornata mondiale delle malattie rare

Azzurro, verde e fucsia saranno i colori che domani, 28 febbraio, dalle 18 in poi, illumineranno la torretta di palazzo Bazzani, sede della Provincia. Si tratta dei tre colori scelti per la Giornata Mondiale dedicata alle malattie rare.

Oltre a far conoscere il problema si vuole anche sottolineare l’importanza di sostenere chi convive con una sindrome rara ed incitare a guadagnare tempo prezioso fin dalle prime manifestazioni della malattia.

L’iniziativa della Provincia di Terni si inserisce all’interno dell’incontro dal titolo “Uniamo le forze” organizzato per domani, 28 febbraio, da Elisabetta Manfroi alla Bct di Terni, per focalizzare l'attenzione verso i malati e le associazioni che li sostengono; all’incontro parteciperà la presidente della provincia Laura Pernazza.

L'evento, che vedrà la presenza di studenti e cittadini, si svolgerà dalle 10,30 alle 12,30 per le scuole e dalle 16,00 alle 18.30 per la cittadinanza.