Festa nonni, la giornata Internazionale dell'Anziano: il ruolo fondamentale nel welfare familiare e sociale

Oggi, 2 ottobre, nella Giornata Mondiale dei nonni, i Garanti italiani dei diritti degli anziani ricordano l'enorme valore di saggezza, la storia e amore che gli anziani rappresentano per nostro Paese. «Desideriamo esprimere il nostro affetto e la nostra profonda gratitudine per le generazioni che ci hanno preceduto e che continuano a illuminare il nostro cammino», scrivono i Garanti. Gli anziani sono un tesoro vivente, custodi preziosi della nostra storia, delle nostre tradizioni e dei valori che ci rendono una comunità unica.

Il loro valore nel welfare familiare

Gli anziani rivestono sempre più un ruolo fondamentale per il welfare familiare e quindi sociale: secondo dati Istat, i nonni in Italia contribuiscono con oltre 38,2 miliardi ai bilanci delle famiglie. Sono, infatti, oltre 12 milioni i nonni italiani che non solo badano e si prendono cura dei nipoti - una risorsa fondamentale per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano - ma sostengono economicamente le famiglie dei propri figli, soprattutto per comprare vestiti, giochi, libri, per pagare la scuola o le varie attività dei nipoti, ma, spesso, anche per contribuire a spese del bilancio familiare come il mutuo o l’affitto di casa.

Un valore sociale incalcolabile, che cresce all'aumentare dell’aspettativa di vita con un consequenziale cambiamento degli stili di vita, tanto che la silver economy (da silver, argentato, ovvero quella parte di economia legata a consumi e agli stili di vita degli anziani) è considerata uno dei settori più promettenti a livello globale.

Senso di appartenenza e cuore della società

«Gli anziani sono i pilastri delle nostre famiglie, portatori di saggezza e affetto senza fine - commentano i garanti dei loro diritti -. Sono fonte di ispirazione per le generazioni più giovani, trasmettendo conoscenze, valori morali e un senso di appartenenza che solo l'esperienza di vita può offrire».

«In questa Giornata Internazionale dell'Anziano, invitiamo ciascuno di noi a prendersi del tempo per onorare i nostri nonni e le nostre nonne.

Ad intervenire per l'occasione è anche Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei Medici, porgendo gli auguri da parte di tutta la classe medica e sottolineando l'importanza della campagna di "Senior Italia FederAnziani" contro sedentarietà, diabete e depressione "Adotta un cucciolo": «L'amore per gli animali e allo stesso tempo lo stimolo per i cittadini a combattere la sedentarietà. Credo che questa campagna abbia il grande valore di stimolare gli anziani, accudendo gli animali, a svolgere un'attività che aiuta anche a superare quel senso di solitudine che molti anziani ci raccontano».