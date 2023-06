Lunedì 12 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Non poteva che incentrarsi (anche) sugli ottocento anni del primo presepe e della Regola Bollata, il programma culturale del Giugno Antoniano reatino, che prende il via oggi per concludersi con la processione dei ceri di domenica 25 luglio.

Oggi alle 18, l’esposizione della statua di Sant’Antonio di Padova e la recita del vespro. Anche quest’anno, per il restauro della chiesa di San Francesco, le celebrazioni si svolgeranno nella Basilica di Sant’Agostino, con spettacoli in piazza Mazzini. Questa sera, alle 21.15, nel chiostro di Sant’Agostino, si terrà la presentazione del libro di padre Enzo Fortunato (nella foto) “Una gioia mai provata - San Francesco e l’invenzione del Presepe», edito da San Paolo e con prefazione di monsignor Domenico Pompili, già vescovo di Rieti, ora vescovo di Verona e referente Cei per gli ottocentenari francescani.

Padre Fortunato è frate minore conventuale, giornalista e scrittore nonché divulgatore televisivo. Dal 1997 al 2021 ha diretto la sala stampa del Sacro convento di Assisi. Nel suo libro, fa rivivere la «gioia mai provata» di San Francesco, che la notte di Natale del 1223 mise in scena nell’allora “borgo selvaggio” di Greccio la nascita di Gesù Bambino, nell’essenzialità di una grotta, di un bue e di un asino. Padre Fortunato ripercorre la storia del presepe dalla grotta di Betlemme al primo presepe, fino alla Basilica superiore di Assisi e a Scala, dove sant’Alfonso Maria de’ Liguori, tra pastori, grotte e greggi, trovò ispirazione per la composizione di “Tu scendi dalle Stelle”. L’incontro sarà coordinato dal giornalista della Rai Piero Damosso e presenzieranno il vescovo di Rieti, Vito Piccinonna e i sindaci di Greccio e Rieti, Emiliano Fabi e Daniele Sinibaldi. L’ingresso è gratuito.

Domani, festa di Sant’Antonio di Padova, la fiera di Sant’Antonio tra via di Benedetto, piazza Angelucci, parte di via Molino della Salce. Il pontificale di domani sarà presieduto da monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento