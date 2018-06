di Christian Diociaiuti

RIETI - I Giovanissimi Fascia B del Rieti hanno vinto sabato scorso il settimo memorial calcistico Strinati a Terni, battendo in finale la Ternana "padrona di casa". Per i 2004 reatini, gol di Melfi e Persio nel match concluso 2-1, in cui gli amarantocelesti sono passati in svantaggio a fine primo tempo. L'evento riservato alle compagini giovanili era organizzato dalla asd Terni Est e questo successo rinfranca la squadra reatina dalla retrocessione della regular season. La squadra è allenata da Massimo Aluffi e fino alla fine ha provato a risollevarsi da una situazione di classifica difficile nel campionato laziale Giovanissimi Elite fascia B. Ora il rompete le righe estivo in attesa dell'allestimento delle squadre giovanili nazionali, a cui il Rieti dovrà partecipare dopo la promozione in Serie C.



LA ROSA

Francesco Battisti, Mattia Boncompagni, Edoardo Brocchieri, Mirko Caprioli, Marco Cingolani, Tommaso Ciogli, Matteo Colasanti, Valerio Di Marco, Daniele Duina, Riccardino Filippi, Leonardo Gentileschi, Gianmarco Gherardo, Simone Giuli, Leonardo Grassi, Simone Leonardi, Pietro Melfi, Mattia Mostarda, Giordano Paris, Francesco Persio, Nicolò Taddei, Damiano Tulli, Riccardo Vannozzi.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA