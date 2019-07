LA ROSA DELL’UNDER 15

Ultimo aggiornamento: 10:28

RIETI – Nonostante il penultimo posto nel campionato provinciale, il tecnico Massimiliano Alonzi è soddisfatto del suo Velinia U15. Insieme a lui, abbiamo fatto un bilancio della stagione trascorsa e abbiamo parlato anche di programmi per il futuro.«Si è trattato di una stagione complessa, che abbiamo però affrontato con la massima grinta. Rispetto all’inizio dell’anno, i ragazzi hanno fatto dei grandi miglioramenti e hanno acquisito maggiore maturità. La squadra, formata da giovani soprattutto del 2005 e del 2006, ha giocato senza paura contro ogni avversario, non nascondendosi di fronte alle difficoltà. Sebbene i risultati in campo non ci abbiano dato molta ragione, il gruppo è consapevole di essere cresciuto e ciò, a mio avviso, vale più di mille vittorie».«Quest’anno ho provato tante volte un’emozione particolare nel vedere i ragazzi allenarsi con forte impegno e determinazione. Ciascuno di loro merita complimenti ed io sono il primo a rivolgerglieli. Grazie alla società per avermi concesso l’opportunità di guidare questa squadra».«Nella prossima stagione rimarrò al Velinia, ma farò parte dello staff tecnico della prima squadra. In vista del nuovo campionato, oltre alle varie categorie della scuola calcio, dovremmo disporre sia dell’Under 17 sia dell’Under 15. La società sta lavorando per garantire un settore giovanile all’altezza della situazione».Gabriele Guerrieri, Fabiano NicolettiStefano Acampa, Francesco Amato, Bile El Magradi, Christopher Moronti,Leonardo Cesaretti, Marco Longhi, Federico Gentili, Francesco Colangeli, Giorgio Del Sole, Umberto Cricchi, Luciano Cioni, Andrea CanonicoSimone Del Sole, Cristi Cardelli, Nicolò Antonini