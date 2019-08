RIETI – Resi noti i gironi dei campionati regionali giovanili (categorie dall’U17 all’U14) per la stagione calcistica 2019/2020. L’Under 14 regionale del Rieti farà parte del raggruppamento B, composto da squadre avversarie provenienti dalla Capitale.



Dando uno sguardo all’elenco delle società che sfideranno il Rieti, quest’ultimo ritrova vecchie conoscenze dello scorso anno, come Futbolclub, Fiano Romano ed Eretum Monterotondo, ma anche diverse novità, tra cui Real Testaccio, Spes Artiglio e Tor Lupara.



UNDER 14 REGIONALE – GIRONE B

Athletic Soccer Academy

Atletico Torrenova 1986

Atletico Vescovio

Campus Eur 1960

Circolo Canottieri Roma

Club Olimpico Romano

Eretum Monterotondo

Fiano Romano

Futbolclub

Pro Roma Calcio

Real Testaccio

Rieti

Spes Artiglio

Tor Lupara

Tor Sapienza © RIPRODUZIONE RISERVATA