Lunedì 11 Settembre 2023, 10:18

Accerchiato, picchiato e derubato di soldi e orologio in pieno in giorno. Un uomo ieri mattina è stato rapinato da tre giovanissimi in via Valle Piatta. Fermati dalla polizia due dei tre rapinatori si tratta di un ragazzo romeno 25 anni e un senegalese di appena 15 anni. Il terzo sarebbe stato identificato ma non ancora trovato. Il 25enne dopo gli accertamenti è stato accusato di rapina e arrestato mentre per il minore è scattata la denuncia.

Quello di ieri mattina è stato un agguato lampo che non avrebbe lasciato tempo alla vittima nemmeno di chiedere aiuto. Da quanto emerso sembrerebbe che l’uomo era piedi e stava andando verso il parcheggio del Sacrario quando tre ragazzi armati di accetta lo avrebbero costretto a salire sulla loro macchina sotto la minaccia di un’accetta. Dopo una corsa in auto, durata il tempo di derubare l’uomo, un pakistano di 36 anni, del suo portafogli, lo hanno lanciato dalla macchina in corsa e po i lo avrebbero picchiato con il manico dell’accetta. I rapinatori si sono poi dati alla fuga su un'auto di colore blu. Uno di loro nella fretta di scappare non sarebbe riuscito a salire a bordo e si sarebbe attaccato alla macchina nella parte posteriore. Sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia, guidate dal dirigente Riccardo Bartoli, che dopo aver assicurato la vittima ai sanitari per le cure del caso e aver ascoltato la descrizione dei tre rapinatori si sono messi sulle loro tracce. In poco tempo la polizia, anche grazie alle immagini della video sorveglianza cittadina, è riuscita a dare un volto ai ragazzi. Due di loro sono stati subito fermati e portati in Questura. Per il terzo è invece scattata la caccia all’uomo che si è protratta per tutto il giorno. La polizia sarebbe infatti sulle sue tracce. La via dove è avvenuta la rapina è una strada poco trafficata che costeggia il parcheggio del Sacrario e dà accesso pedonale a via Ascenzi. Una via dove sono già accaduti diversi episodi violenti, da aggressioni a risse. Probabilmente i tre rapinatori avevo nascosto l’auto vicino a dove hanno colpito. Un modo per guadagnare una veloce via di fuga.

La rapina di domenica mattina non è l’unico episodio di violenza avvenuto nelle ultime ore in città. Sabato notto in via dell’Orologio Vecchio due ragazzi sono venuti alle mani, prendendo a pugni e schiaffi in mezzo alla gente.