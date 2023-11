La tredicenne Sara Panzironi verso la nazionale: a Foligno è terza al cerchio nel campionato interregionale

RIETI - La ginnasta Sara Panzironi classe 2010 riesce a proseguire il difficile cammino verso la nazionale conquistando, a Foligno il 26 ottobre scorso nel campionato interregionale , un meritatissimo 3º posto al cerchio. Un risultato importante che le fa staccare il biglietto per la nazionale e porta la società reatina ad un passo dalla pedana più ambita. Un’ altra “artina” ha gareggiato ad altissimi livelli a Foligno ma non è riuscita per il momento a centrare l’ obiettivo. La bravissima Beatrice Santarelli ha eseguito un ottimo esercizio in una gara molto impegnativa. Il suo esordio in un campionato così complesso ha soddisfatto però in pieno le tecniche della società Cristina Chiani e Chiara Salvatore.

Ma non finisce qui, perché Asd Gym Art si impone anche nel campionato LD. Ottimo l’ inizio di stagione per le Artine che a Roma il 28 ottobre scorso hanno partecipato alla 3ª prova del campionato LD facendo registrare un grande passo in avanti rispetto allo scorso anno dove sono state tutte protagoniste del campionato LC.

Inizia la piccola A1 , Emma Verdecchia, presenta una prova alla palla che le regala un 3° posto alla classifica di specialità. Lavinia Santarelli, A3 con il suo esercizio con la palla conquista un 4° posto alla classifica di specialità. Per la A4 Francesca Cingolani arriva un meritatissimo 1° posto alla classifica di specialità con il cerchio. Beatrice Angelucci (A4) ottiene un 5° posto di specialità con un ottimo esercizio con il cerchio . Martina Rettino (J1) porta a casa un convincente punteggio alla palla, posizionandosi al 5° posto in classifica di specialità.

Soddisfatte le tecniche Chiani e Salvatore del rendimento delle loro atlete, che tornano a casa con la consapevolezza di poter far molto di più. La stagione è ancora lunga ma le “artine” la sapranno affrontare lavorando ogni giorno in palestra duramente per cercare di migliorarsi come atlete e come persone attraverso l’ impegno e la disciplina.