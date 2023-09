Successo per la masterclass con Julieta Cantaluppi: due giorni di lezioni al PalaCordoni

RIETI - Grandissimo successo per la masterclass con Julieta Cantaluppi. La stella del firmamento della ginnastica ritmica mondiale ha tenuto due giorni di lezioni intensive al PalaCordoni di Rieti lo scorso weekend.

L’evento organizzato da Ginnastica Opera, che ha da poco aperto la sua sede operativa a Rieti, in collaborazione con la Polisportiva Ardita e Npc Rieti ha registrato la presenza di 120 ginnaste provenienti da tutta Italia (tra di loro anche Alice Taglietti, campionessa nazionale juniores nel 2020 e 2021, e Michelle Greganti, componente della squadra italiana juniores 2023), seguite ovviamente dai loro tecnici che hanno partecipato all’allenamento come momento formativo di altissimo livello.

Cantaluppi, 7 volte campionessa assoluta italiana, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012; insieme a sua mamma Kristina Ghiurova è stata allenatrice della nazionale juniores e della Ginnastica Fabriano, con la quale ha vinto gli ultimi 7 scudetti, ed ha portato Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri a staccare il pass per le olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo la manifestazione la Cantaluppi ha concesso foto ed autografi di rito a tutti i presenti, prima di partire per la sua nuova esperienza in Israele che la vedrà per il prossimo futuro lontana dall’Italia.

«Ringraziamo Julieta per averci scelto come sua ultima tappa italiana prima di partire.

Sapevamo che sarebbe stato un evento di rilievo, ma non ci aspettavamo davvero tanto - ha dichiarato l’organizzazione - Si sono strette collaborazioni importanti e create nuove sinergie, che porteranno sicuramente una crescita della ginnastica ritmica e dell’ambito sportivo in generale sul territorio reatino».

Si lascia intendere che dopo questa manifestazione, ne seguiranno sicuramente altre.