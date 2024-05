Sabato 11 Maggio 2024, 13:40

RIETI – E’ una sfida a due con forti, fortissime connotazioni politiche quella che andrà in scena a Poggio Nativo. Dove dietro il carattere civico delle liste depositate in Comune si cela una chiara e contrapposta appartenenza partitica, che vede da una parte il sindaco uscente ed ex coordinatore provinciale del Partito democratico, Veronica Diamilla, in corsa per un eventuale secondo mandato amministrativo, e dall’altra il suo nuovo sfidante, già membro della segreteria politica del deputato reatino Paolo Trancassini e militante di Fratelli d’Italia, Gianluca Vagni, sceso in campo per abbracciare la sfida di riportare la sua coalizione politica alla guida del Comune di Poggio Nativo dopo che fu scalzata proprio dalla stessa Diamilla, cinque anni fa.

LISTA POGGIO NATIVO BENE COMUNE Candidato sindaco Veronica Diamilla Candidati consiglieri Livio Guidi, Stefano Barbieri, Ludovico Antonini, Ramona Piermarini, Marco Petrozzi, Daniela Benedetti, Pier Luigi Perpetua, Loredana Bernardini, Claudio Cremisini, Orietta Guidi

LISTA POGGIO NATIVO DIREZIONE FUTURO Candidato Sindaco Gianluca Vagni Candidati consiglieri Alvaro Antonini, Rosalia Balandino detta Lia, Matteo Giuliani, Stefano Guidi, Giorgia Miconi, Claudio Porfiri, Simona Savioli, Debora Scialanga, Giancarllo Spinelli, Michela Ubertini

Paolo Giomi