Sabato 11 Maggio 2024, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 13:35

RIETI - Sarà una corsa a due a Forano per la successione di Marco Cortella, il sindaco uscente che dopo una legislatura ha deciso di non ricandidarsi. In campo due liste: una che fa capo all’attuale vicesindaco Gian Luca Farina, mentre l’altra è quella capeggiata dall’ex parlamentare Oreste Pastorelli. Entrambi non hanno mai ricoperto la carica di primo cittadino a Forano.

Le liste

“Uniti per il futuro di Forano e Gavignano”

Candidato Sindaco: Gian Luca Farina

Candidati consiglieri: Silvia Bernardini, Marco Coan, Alberto Maurelli, Riccardo Liberati, Jonathan Calcagni, Gabriel Gago, Luca Del Francese, Michela Biasini, Pietro Riccioni, Enrico Marsilii, Simona Fulceri, Marcello Tulli

“Intesa Comune – Pastorelli sindaco”

Candidato sindaco: Oreste Pastorelli

Candidati consiglieri: Stefano Antonio Bernabucci, Vanessa Calamanti, Jessica Caponero, Diego Colletti, Ugo Di Venanzio, Moreno Dragonetti, Giulia Giuliani, Mauro Malizia, Patrizia Petrucci, Mirko Pugliesi, Aurelio Reneztti, Maurizio Tetto