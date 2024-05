Sabato 11 Maggio 2024, 10:30

RIETI - I vigili del fuoco Comando di Rieti sono intervenuti a Casali di Poggio Nativo, in località “Pecorini”, per il salvataggio di un puledro caduto all’interno di un pozzo artesiano presente all’interno di un fondo agricolo. Il giovane equino, venuto alla luce soltanto il giorno prima, era rimasto intrappolato ad una profondità di circa 15 metri. La squadra - giunta sul posto a seguito della richiesta di soccorso da parte del proprietario - ha messo in atto le operazioni di salvataggio che hanno richiesto l'integrazione di competenze e il lavoro congiunto di specialisti in tecniche Speleo-alpino-fluviali. Un operatore, calatosi su corda nel pozzo, ha applicato l’imbracatura al puledro riportandolo in superficie per poi affidarlo al proprietario.