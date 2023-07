Furti in esercizi commerciali reatini, due persone arrestate dalle forze dell'ordine

RIETI - Nella mattinata del 19 luglio scorso, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti ed i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Rieti, nei confronti di due giovani pregiudicati reatini, presunti autori di numerosi furti che sono stati consumati, negli scorsi mesi, in danno di alcuni esercizi commerciali del capoluogo reatino.

L’indagine ha avuto inizio nel mese di novembre 2022, dopo un tentativo di furto presso un noto ristorante del centro città per il quale, era stato individuato come responsabile un uomo di 41 anni che, dopo il tentativo delittuoso, aveva lasciato questa città al fine di far perdere le sue tracce.

Le attività investigative espletate sul primo soggetto e sul suo complice di 32 anni, successivamente individuato, hanno evidenziato elementi di responsabilità dei due uomini, già noti agli investigatori per il loro passato criminale per reati predatori e contro il patrimonio e per il loro status di tossicodipendenza, in circa 20 episodi di furto nei confronti di diversi esercizi commerciali, alcuni dei quali interessati e danneggiati più di una volta.

Le perquisizioni delegate effettuate il 13 gennaio 2023 dagli Agenti della Polizia di Stato nelle abitazioni dei due indagati hanno consentito di sequestrare oggetti pertinenti ai delitti commessi dai due reatini, cristallizzando così elementi fondanti per l’intero quadro accusatorio delineato dagli investigatori della Polizia di Stato e concomitante con gli esiti delle indagini dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

Tali attività investigative hanno convinto l’Autorità Giudiziaria ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carbinieri lo scorso 19 luglio, anche al fine di interrompere le azioni criminali dei due reatini che, nonostante fossero a conoscenza delle indagini espletate nei loro confronti, avevano proseguito nei loro disegni criminosi, nonostante fossero stati anche sottoposti alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza proposta dal Questore di Rieti.

Gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Rieti.