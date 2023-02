Rieti, ancora furti a segno o tentati nella notte in città e in provincia

RIETI - Ancora la coda lunga dei furti in città. Nella notte in via Pennina nella macelleria “La fonte delle carni” i ladri hanno scardinato una porta ma, trovandola bloccata, hanno cercato di forzare l’altra senza riuscirci anche per via dell’arrivo sul posto di una guardia giurata. Sempre nella notte furto, l’ennesimo, il terzo in circa 10 giorni, ai danni dell’area ristoro della stazione di servizio Agip “Roversi” a Porta d’Arci. Tentativo di furto anche in via Tancredi, in pieno centro storico, nel ristorante “Dar bottarolo” dove è stata rotta una finestra. Neanche Cittaducale risparmiato dai furti. Nella scuola civitese si è registrato il tentativo di furto con il cancello ritrovato scalzato ma senza che nulla fosse portato via.