Sabato 11 Maggio 2024, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 13:35

RIETI - È il Comune più grande tra quelli chiamati alle urne nella tornata amministrativa dell’8 e 9 giugno prossimi. Poggio Mirteto con i suoi oltre 6mila abitanti ha concentrato in due liste la scelta per il nuovo consiglio comunale che si andrà a formare. Da un lato il sindaco uscente Giancarlo Micarelli il quale corre per il suo terzo mandato consecutivo proponendo una lista con la quale mantiene una parte della squadra con cui ha amministrato fino ad oggi e con diversi nuovi innesti; dall’altra si candida Andrea Arcieri, un volto conosciuto nel panorama politico mirtense avendo tra l’altro ricoperto in passato la carica di vicesindaco nella giunta di Giuseppe Rinaldi: nella sua squadra molti volti nuovi nel panorama politico mirtense e Rachele Tassi, attualmente capogruppo d’opposizione nell’assise civica di Poggio Mirteto.

Le liste

“Solidarietà e Progresso”

Candidato sindaco: Giancarlo Micarelli

Candidati consiglieri: Marco Angelici, Valentina Angelozzi, Fabrizio Cianfa, Giulia Colangeli, Andrea Colli, Serena Di Giacobbe, Lorenzo Fantozzi, Flavia Mezzanotte, Fabrizio Montiroli, Roberto Piersanti, Cristina Rinaldi, Giulia Villanucci

Lista Civica “CambiaMenti”

Candidato Sindaco: Andrea Arcieri

Candidati Consiglieri: Francesco Bargellini, Daniela D'Ovidio, Gianluigi Giannini, Francesco Liberati, Marco Mazzoli, Marco Montiroli, Luciano Penniello, Fulvia Pieroncini, Vanessa Polidori, Maurizio Remediani, Eduard Ruvolo, Rachele Tassi