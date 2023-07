Giovedì 13 Luglio 2023, 00:10

RIETI - Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari e, in pieno giorno, sono riusciti a fare razzia di gioielli in oro, sradicando dal muro la cassaforte, dove i padroni di casa custodivano le cose per loro più preziose. L’entità del bottino non è stata ancora resa nota, ma i danni e il disagio per le vittime del furto sono stati ingenti.

È accaduto martedì a Fara Sabina, in un’abitazione in via Sant’Andrea, zona di campagna non molto lontana dalla Salaria. Dopo aver allertato i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che, vista la competenza territoriale, stanno indagando sul caso, i proprietari hanno deciso di attivarsi in prima persona per fornire un contributo alle indagini e permettere alle forze dell’ordine di avere più elementi su cui lavorare per rintracciare i responsabili. Al momento, non si sa in quanti abbiano agito e quali modalità abbiano impiegato per riuscire a passare inosservati.

L'iniziativa. Ieri mattina, la padrona di casa ha deciso di pubblicare sul gruppo facebook “La Sabina” una richiesta di aiuto, rivolta specialmente ai residenti tra Borgo Santa Maria e Passo Corese, nei dintorni dell’abitazione e lungo Salaria Vecchia e nuova, per tentare di reperire informazioni utili da mettere a disposizione. «Ieri - si legge nel post pubblicato dalla signora - in via Sant’Andrea, a Fara Sabina, in mattinata dei ladri si sono introdotti nella nostra abitazione, forzando due porte blindate. Sono stati sottratti monili in oro, messe a soqquadro le stanze, nonché smurata una cassaforte. Se qualcuno avesse visto autovetture o persone a piedi nella fascia oraria dalle 7.30 alle 13.30 circa tra le campagne di via Santo Stefano e via Fonte Maraone, mi contatti. Sono in corso indagini».

Al post si sono aggiunti numerosi commenti di utenti che, pur non avendo notizie specifiche, si sono messi a disposizione per condividere la richiesta della famiglia sui propri canali social. A generare preoccupazione tra la popolazione è soprattutto l’orario - ovvero pieno giorno - in cui i ladri hanno scelto di colpire. Molte delle persone che hanno interagito con la proprietaria, hanno evidenziato la possibilità che il furto sia stato pianificato in ogni dettaglio dopo giorni di osservazione delle abitudini della famiglia e approfittando del fatto che l’abitazione sorge in aperta campagna.

Tutte le notizie che emergeranno saranno a disposizione dei carabinieri mirtensi, che stanno lavorando per rintracciare i malviventi.