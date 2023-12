Mercoledì 27 Dicembre 2023, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:38

La "banda della spaccata" non si è fermata nemmeno a Natale, con l'obiettivo di mettere le mani sugli ultimi incassi prima della chiusura delle feste: è entrata in azione a Tivoli, nel cuore della notte di Santo Stefano, per arraffare la cassaforte del supermercato Carrefour di Ponte Lucano fuggendo con un bottino di circa 25 mila euro. Stessa tecnica di colpi analoghi messi a segno in zona nelle settimane scorse, a partire dai primi di novembre. Secondo una prima ricostruzione l'altra notte sarebbero arrivati nel parcheggio del market, a ridosso di via Tiburtina, di fronte all'imbocco della via Maremmana e al quartiere di Villanova di Guidonia, probabilmente con due mezzi: forzate le porte hanno imbragato l'armadio blindato con dei resistenti tiranti poi agganciati ad una Jeep Renegade (risultata rubata ai controlli successivi), quindi l'accelerata che ha sradicato dal suo alloggiamento la cassaforte, poi presumibilmente caricata su un altro furgone con cui la banda è sparita. Non è esclusa la presenza di un'altra macchina di appoggio.

LE INDAGINI

Sul caso indagano gli investigatori del commissariato di Tivoli che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e acquisito le immagini delle telecamere utili alla ricostruzione precisa del colpo e alla ricerca di ogni traccia o particolare utile per risalire ai responsabili. L'ultimo assalto ad un supermercato è di pochi giorni prima, il 20 dicembre, finito con una fuga rocambolesca e senza bottino: al Castoro del centro di Guidonia Montecelio, su via Roma angolo via della Pietrara, sono entrati in azione alle 4.40 del mattino ma il fissaggio con le corde ad un furgone Fiorino al momento dello scatto ha fatto cedere i portelloni posteriori del mezzo, senza quindi scalfire l'obiettivo. E i ladri demolitori sono stati costretti a fuggire. Indagini sempre a cura dei poliziotti: la squadra scientifica ha fatto un sopralluogo sul posto e sono al vaglio le immagini di videosorveglianza che saranno confrontate con tutte quelle delle ultime azioni quasi fotocopia. Non si esclude, infatti, che la "firma" possa essere sempre dello stesso gruppo di ladri-demolitori che nell'arco degli ultimi due mesi ha colpito diverse volte a cavallo tra i territori di Tivoli Terme e Guidonia Montecelio. Come nella notte tra il 2 e 3 dicembre a Bagni, lungo via Tiburtina ai danni di un negozio di abbigliamento al civico 297 che era stato inaugurato il giorno prima.

Per entrare hanno lanciato un'auto contro la porta protetta da un inferriata e ancora addobbata con i palloncini della festa. Tanto lavoro per quasi nulla: pensavano forse di trovare un incasso consistente visto il via vai del primo giorno di vendita. E invece quello che hanno portato via alla fine è la cassa contenente circa 150 euro. Due settimane prima, era il 14 novembre, stessa scena in un bar non lontano: furgone in retromarcia per aprire il varco e poi via con macchinette cambiamonete, centinaia di biglietti "gratta e vinci" oltre a duecento euro in contanti arraffati dalla cassa. Erano passati appena quattro giorni da un altro colpo simile, a Villanova di Guidonia: nella notte tra il 9 e il 10 novembre è stata portata via la cassa continua del supermercato che si trova proprio di fronte alla piazza centrale del quartiere. È stata forzata con un arnese da scasso una grata metallica per poi avere modo di prelevare il contenitore blindato.