RIETI - Furti in serie, non solo nel capoluogo. I ladri colpiscono ovunque e, considerato il particolare momenti di generale crisi economica, è legittimo attendersi anche nei prossimi mesi una recrudescenza di questo odioso reato che viola nel profondo l’intimo delle persone, la serenità delle famiglie.

La cronaca. A Cittaducale i ladri sono entrati in azione con tanto di frullino per aprire una cassaforte. Nonostante il periodo di festeggiamenti e sagre con il centro angioino piuttosto frequentato, i ladri non si sono fatti troppi scrupoli mettendo a segno un colpo in viale Duca degli Abruzzi. In un privato appartamento i malviventi sono riusciti ad introdursi all’interno, passando dalla porta principale dopo averla forzata e aperta. Poi la ricerca di contanti e preziosi in ogni angolo della casa da dove gli ignoti hanno portato via oggetti di valore e contanti per un bottino complessivo di alcune migliaia di euro.

Per aprire una cassaforte si sono poi serviti di un frullino. Sul posto, per accertamenti investigativi e il sopralluogo di rito sono intervenuti i carabinieri civitesi. Al momento non sarebbero stati rilevati elementi utili per risalire ai responsabili del colpo.