Colpo in un appartamento, aperta cassaforte: bottino da quantificare

RIETI - Colpo in appartamento in città in una traversa di viale Maraini. Ignoti si sono introdotti all’interno di un appartamento di via Contigliano approfittando dell’assenza dei proprietari. Una volta dentro sono andati a caccia di denaro e preziosi rovistando in ogni angolo. Forzata e aperta anche una piccola cassaforte. Da quantificare il bottino Sul posto, per indagini e accertamenti, una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale dei carabinieri.