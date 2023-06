Giovedì 22 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Da Magliano Sabina a Configni, fino a Passo Corese. Furti a macchia di leopardo nel territorio provinciale. Tutti episodi che rientrano adesso “nell’ordinario”, dopo la lunga scia di furti che aveva colpito sia il capoluogo che la provincia e interrotta, non senza difficoltà, dall’impegno delle forze dell’ordine, con il potenziamento di controlli e pattugliamenti e di unità operative.

Gli episodi. A Passo Corese, i malviventi si sono attrezzati con utensili e arnesi da taglio per forzare e aprire una cassaforte murata. Approfittando dell’assenza dei padroni di casa, i ladri si sono introdotti nell’appartamento attraverso una finestra e, da qui, hanno raggiunto le camere, messe a soqquadro in cerca di contanti e preziosi. Le ricerche hanno portato i malviventi ad individuare una cassaforte. Per aprire la cassetta di sicurezza, si sono serviti di un utensile da taglio, con il quale hanno aperto - probabilmente anche facendo non poco rumore - la cassaforte, dalla quale poi sono stati portati via i valori che erano custoditi all’interno.

Furti consumati anche a Configni, nella piccola località di Lugnola, ai confini con la provincia di Terni. Qui, i soliti assaltatori d’appartamento hanno messo a segno un doppio colpo all’interno di due abitazioni, tra loro molto vicine. Prima hanno approfittato della presenza di una finestra per entrare dentro e ripulire una casa di oro e preziosi poi, portando via un analogo bottino, hanno rastrellato la vicina abitazione. In questo caso, i ladri hanno guadagnato l’accesso forzando una porta, per poi rovistare in ogni angolo della casa, per trafugare gioielli e preziosi. Anche in tale cicostanza, a consentire l’azione dei ladri, è stata l’assenza dei proprietari di casa.

Lo scenario. E pure a Magliano Sabina, stesse circostanze delle precedenti azioni: i padroni di casa sono assenti e i ladri ne approfittano per operare con maggiore tranquillità.

Così, una volta entrati dalla finestra, hanno potuto arraffare quanto a portata di mano. Per tutti i proprietari di casa, l’amara scoperta delle visite dei malviventi al momento del ritorno nell’abitazione e, infine, le denunce dei furti.

La valutazione. “Visite”, comunque, non riconducibili ad episodi di criminalità organizzata o gang mirate all’esercizio professionale di furti in appartamento, quanto piuttosto circostanze riconducibili a furti “del bisogno”, come erano stati definiti dalle forze dell’ordine. Al vaglio dei carabinieri dei vari comandi stazione dislocati sul territorio e competenti giurisdizionalmente le indagini sui furti, tramite la ricerca di eventuali filmati delle telecamere anche se tutto diventa, ovviamente, più difficoltoso quando si tratta di piccoli Comuni e piccole frazioni.