Campoloniano preso di mira dai ladri: tentato furto a "Mariani Sport”: «Siamo preoccupati». Foto. Nei giorni scorsi rubato un furgone

RIETI - Il cuore pulsante del commercio di Campoloniano è di nuovo sotto attacco di ladri e malviventi. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, risale alla notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio, quando ignoti hanno tentato di forzare la porta d'ingresso del negozio di articoli sportivi "Mariani Sport", in via Palmegiani.

La dinamica

Approfittando dell'orario notturno - erano all'incirca le 3, dalla ricostruzione fatta dai proprietari - e agevolati dal fatto che l'attività commerciale rimane sotto le balconate degli appartementi soprastanti, ancor prima di tirare su la serranda a rete, i potenziali ladri hanno provato a forzare la porta d'ingresso con un piede di porco, trovando però difficoltà nel far saltare la serratura.

Desistiti dalla robustezza della stessa, i malviventi si sono allontanati velocemente senza lasciare tracce di loro.

La denuncia

L'indomani mattina, i proprietari dell'attività commerciale, Francesco e Renato Mariani, non hanno potuto far altro che constatare il tentato furto, ma anche lo scampato pericolo per un danno potenziale che avrebbe potuto toccare cifre importanti. Immediato l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, chiamata dai Mariani, per i rilievi del caso e per sporgere denuncia contro ignoti.

«Ringraziamo le forze dell'ordine per la disponibilità e la celerità - ammette Francesco Mariani - purtroppo Campoloniano si sta rivelando sempre più terra di conquista e pure se a noi, alla fine, è andata bene, non posso che essere solidale con diversi commercianti della zona e residente, che in passato sono stati meno fortunati di noi. Al di là di un potenziamento del servizio d'ordine pubblico - spiega ancora il noto commerciante reatino - insieme ai proprietari delle attività commerciali adiacenti alla nostra, ci adopereremo sicuramente per predisporre un sistema di videosorveglianza tale da poter far desistere i futuri malviventi o, nella peggiore delle ipotesi, risalire a loro attraverso le registrazioni. Quello che mi preoccupa maggiormente - conclude Mariani - è che a breve, con l'apertura dello svincolo di via Riposati in direzione superstrada, Campoloniano potrebbe essere davvero un obiettivo logistico appetibile e per i residenti un problema in più a cui pensare».

I precedenti

Va detto, per la cronaca, che una decina di giorni fa, sempre su via Palmegiani - di fronte a "Mariani Sport" - è stato rubato il furgone e tutte le attrezzature che erano al suo interno, di un imprenditore locale, il quale prima di andare a letto si è reso conto che il mezzo - parcheggiato proprio davanti il portone di casa - non era più al suo posto. Anche in quel caso, denuncia sporta poche ore dopo, ma a tutt'oggi, di mezzo e attrezzature non c'è traccia.