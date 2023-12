Furti in casa, ex ladra professionista rivela: «Ecco come proteggere gli appartamenti da effrazioni durante le feste di Natale»

Jennifer Gomez è una ladra statunitense "professionista", che in passato ha derubato con successo circa 70 case, per un valore complessivo di più di un milione di dollari. I dati mostrano come quasi ovunque furti ed effrazioni tendono ad aumentare durante le vacanze, con gioielli e computer tra gli oggetti più comunemente portati via. Parlando al New York Post, Gomez ha spiegato quanto facilmente la propria casa possa diventare un obiettivo di furto, fornendo utili consigli su come proteggere la propria abitazione durante il periodo delle festività natalizie.