Dipendente di un bar sventa furto

RIETI - Nella migliore tradizione i malviventi si stavano aggirando a notte fonda notte illuminando l’oscurità con delle torce. Il bottino nel mirino sarebbe stato tipicamente estivo: bottiglie di alcolici. Ma disturbati sono costretti ad abbandonare i loro piani e darsi alla fuga. I movimenti dei malviventi sono stati infatti notati dal dipendente di un bar di Fara in Sabina in via Rieti.

L’uomo – erano da poco trascorse le 3 del mattino – ha quindi segnalato tutto ai carabinieri del comando stazione territorialmente competente. Una volta sul posto i carabinieri hanno potuto accertare le evidenze del passaggio dei ladri che avevano forzato un chiavistello per introdursi attraverso la porta. Una volta dentro avevano tentato di portare via liquori e bottiglie di alcolici. Tuttavia non erano poi riusciti nel loro intento in quanto la presenza del dipendente del bar li aveva messi in fuga. Subito sono scattate le ricerche per le vie limitrofe ma non è stato possibile rintracciare i responsabili del tentato furto.