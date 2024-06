Martedì 11 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Una passeggiata in bicicletta finisce in disgrazia. Un ciclista di 68 anni è stato trovato a terra, senza vita, lungo la Strada statale 79 Ternana, in località Madonna della Luce, nel territorio del Comune di Labro. Inutile ogni tentativo di soccorso, effettuato da subito sul posto.

La vicenda. Doveva essere una giornata all’aria aperta ma, improvvisamente, tutto si è trasformato in tragedia. Un fatale malore, avvenuto per cause naturali, sarebbe quello occorso al 68enne. Mentre stava pedalando in direzione Piediluco, il ciclista è stato vittima di un malore che l’ha portato a rallentare la corsa, per poi accasciarsi al suolo, causandogli un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo né spazio ai tentativi dei soccorritori intervenuti nell’immediatezza dei fatti. Subito soccorso da una dottoressa che, in quel momento, stava transitando in località Madonna della Luce e ha notato il ciclista riverso a terra. La dottoressa ha praticato il messaggio cardiaco e le manovre salvavita, allertando i soccorsi a causa della gravità del quadro clinico del ciclista e l’assenza di risposta alle sollecitazioni. Neanche l’arrivo del personale sanitario del 118 con equipaggi e presidi medici è servito a rianimare il 68enne.

Sul posto è stato anche disposto l’arrivo dell’eliambulanza Pegaso in dotazione al 118, ma è ogni tipo di soccorso si è rivelato vano. Intervenuti anche i carabinieri del locale comando stazione di Labro per gli accertamenti di rito. La scena ha richiamato passanti e ciclisti e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire e agevolare le operazioni di intervento e soccorso.